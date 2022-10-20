Российский банк приостановил платежи и переводы в евро по РФ и за рубежом

Банк "Русский стандарт" приостановил платежи и переводы в евро на территории России и за рубежом, следует из информации на сайте кредитной организации.

"Временно приостановлена возможность осуществления переводов и платежей в евро по территории РФ, а также за пределами РФ, за исключением переводов на счета клиентов в банках Германии или в Commerzbank", - указано в сообщении.

На фоне санкций большинство российских банков были вынуждены частично или полностью приостановить переводы в иностранной валюте, ссылаясь на ограничения со стороны зарубежных банков-корреспондентов. Так, банк "Ренессанс кредит" остановит проведение входящих и исходящих SWIFT-переводов в долларах США и евро с 27 октября. "Тинькофф банк" ограничивает возможность входящих SWIFT-переводов в долларах и евро на счет в "Тинькофф" тремя странами с 12 октября. В их число входит Армения, Азербайджан и Узбекистан. Ранее и другие российские банки сообщали об ограничениях переводов в валюте.