Юрист предупредил о праве ФНС узнать размер дохода россиян

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) способна узнать почти любую информацию о финансовой деятельности россиян. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

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Гусятников предупредил россиян о праве ФНС узнать размер дохода, по которому у россиян есть неоплаченный налог. Обычно такие данные предоставляют банки по соответствующему запросу.

«Обычно это происходит, если поступил сигнал. Запрашивать информацию обо всех гражданах и анализировать их движения по счетам у налоговой пока нет ни времени, ни возможности», — объяснил юрист.

Под видом клиентом ФНС устанавливает ведение незаконной предпринимательской деятельности и продажу недвижимости через органы государственной регистрации. Гусятников добавил, что налог на продажу недвижимости необходимо платить при владении недвижимостью меньше трех или пяти лет. Кроме того, владельцам следует платить за сдачу помещения в аренду.