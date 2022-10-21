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6 минут назад

Озвучено, насколько могут обесцениться деньги россиян

Deita.ru

До конца текущего года инфляция в России может расти темпами ниже прошлогодних. Такой прогноз озвучил экономист Евгений Надоршин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию Sputnik.

Насколько могут обесцениться деньги
Фото: Deita.ruDeita.ru

По его словам, на данный момент в России нет серьёзных предпосылок для бурного роста инфляции на отрезке ближайших месяцев. Согласно расчётам эксперта, в оставшееся время до конца 2022 года индекс потребительских цен не будет превышать показателя 0,5% в месяц.

Как объяснил специалист, это число даже меньше, чем в аналогичные периоды прошлого года, когда, как отмечает Надоршин, цены в российских магазинах росли быстрее. Вместе с тем, он также заметил, что период удешевления товаров в России оказался неожиданном коротким.

Речь идёт о дефляции, которая действительно фиксировалась официальными государственными органами и экспертами с конца лета этого года. Несмотря на это, согласно прогнозам эксперта, в ближайшее время какого-то взрывного роста инфляции в России точно не предвидится.

Ранее экономист предупредил о новом кризисе сильнее, чем в 90-е.

Личный счет,Евгений Надоршин,
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