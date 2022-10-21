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1 час назад

Россияне столкнулись с трудностями при оформлении банковских карт в Турции

Lenta.ruиещё 2

Россияне столкнулись с проблемами при оформлении банковских карт в Турции, пишет РБК. Местные финансовые организации не справляются с наплывом желающих.

Россияне столкнулись с трудностями при оформлении банковских карт в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянин, уехавший в Стамбул, заявил, что побывал в 15 отделениях крупных турецких банков, перед тем, как с трудом смог открыть счет в одном из них. Некоторые просили разрешение на работу в Турции, часть говорили, что не открывают счета иностранцам, один банк потребовал заградительный депозит в размере пяти тысяч долларов, еще один — безвозвратную комиссию (около 107 долларов).

Самым лояльным из крупных банков к россиянам оказался Denizbank (карту делают, если внести депозит 10 тысяч лир на месяц). По данным источника РБК, с россиянами, у которых нет вида на жительство, работают только четыре банка: Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bank и Denizbank.

«Если человек обратится в банк самостоятельно, то с высокой долей вероятности ему могут отказать в обслуживании. Но сотрудники турецких банков не могут прямо сказать "нет", поэтому придумывают условия, на которые человек не согласится», — пояснила банковский посредник Елена Чернышова.

Ранее стало известно, что отдыхающие в Турции россияне начали испытывать сложности с оплатой после отказа турецких банков от использования системы «Мир».

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