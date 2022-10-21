Эксперт назвал валюту, которая защитит от укрепления доллара

Защититься от укрепления американской валюты можно посредством использования дирхама Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил «Известиям» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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«Дирхам интересен для хеджирования риска дальнейшего укрепления доллара в мире», — подчеркнул он.

Эксперт отметил привязанность валюты ОАЭ к доллару. Так, дирхам повторяет динамику «американца». Кроме того, по словам собеседника, уже много лет валюта торгуется по 3,67 дирхама за доллар.

Вместе с тем Евстифеев отметил, что валюта ОАЭ свободно не конвертируется, в этой связи она несет некоторые риски в среднесрочной перспективе.

Специалист указал на отсутствие на рынке РФ инструментов для инвестирования дирхамов по аналогии с облигациями российских компаний или банковских вкладов, которые номинированы в валюте КНР.