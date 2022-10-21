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1 час назад

Эксперт назвал валюту, которая защитит от укрепления доллара

Лера Букина

Защититься от укрепления американской валюты можно посредством использования дирхама Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил «Известиям» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Эксперт назвал валюту, которая защитит от укрепления доллара
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Дирхам интересен для хеджирования риска дальнейшего укрепления доллара в мире», — подчеркнул он.

Эксперт отметил привязанность валюты ОАЭ к доллару. Так, дирхам повторяет динамику «американца». Кроме того, по словам собеседника, уже много лет валюта торгуется по 3,67 дирхама за доллар.

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Вместе с тем Евстифеев отметил, что валюта ОАЭ свободно не конвертируется, в этой связи она несет некоторые риски в среднесрочной перспективе.

Специалист указал на отсутствие на рынке РФ инструментов для инвестирования дирхамов по аналогии с облигациями российских компаний или банковских вкладов, которые номинированы в валюте КНР.

Ранее в группе компаний CMS сообщили, что в настоящее время наблюдается активная дедолларизация российской экономики. Там отметили, что сейчас гражданам предлагают аккумулировать средства в валютах «дружественных стран», в том числе в китайском юане. Как указали в CMS, это единственная валюта, которая может стать заменой евро и доллару.

Личный счет,Владимир Евстифеев,Банк Зенит,
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