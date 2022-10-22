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40 минут назад

Части россиян повысят пенсии в ноябре

Майк Габриелян

Стало известно о повышении пенсий с 1 ноября для отдельных категорий россиян. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, передает «Прайм».

Части россиян повысят пенсии в ноябре
Фото: ТАССТАСС

Пенсии повысят работникам угольной промышленности (горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари) и гражданским авиаторам (пилоты, штурманы, бортинженеры и бортмеханики воздушных судов).

Перерасчет произойдет для пенсионеров, которые обратились за доплатой с 1 июля по 1 октября 2022 года. Сумма зависит от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и взносов по дополнительным тарифам.

«Размер доплаты зависит от того, сколько страховых взносов перечислили предприятия, использующие труд данных категорий лиц», - рассказала Лебединская.

По ее словам, в Новосибирской области доплата составляет 21 510,38 руб. для летчиков и 4 450,08 для шахтеров. В Прикамье средняя доплата - 21 891 руб. для авиаторов, шахтерам прибавят 4021 руб.

Доплата предназначена пенсионерам, уже не работающим по льготным специальностям. По данным ПФР, прибавку получат 36 тысяч угольщиков и 49 тысяч авиаторов.

Ранее стало известно об изменениях, которые произойдут при начислении пенсий в ноябре.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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