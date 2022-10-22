Деньги россиян хотят надежнее защитить от кражи

Россияне будут более защищены от несанкционированных списаний денег и доступа к ценной информации, а предприниматели и нотариусы смогут передавать безопасно свои электронные подписи другим лицам, если закрепить в правовом поле возможность передоверия полномочий при использовании этого инструмента. Такую норму предложили закрепить в пакете законопроектов, внесенных группой депутатов и сенаторов в Госдуму.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Подпись на двоих

Видео дня

С юридической точки зрения электронная подпись (ЭП, ЭЦП) адекватна подписи от руки, только она представлена в цифровом виде. Такой киберавтограф создается при помощи криптографических алгоритмов, что делает электронный документооборот безопасным. Простой пример — заход на сайт при помощи логина и пароля. Также ЭП облегчает работу организациям и индивидуальным предпринимателям, которые с ее помощью, например, могут зарегистрировать онлайн-кассу или отправить отчетность в ФНС. Регулируется весь процесс Федеральным законом № 63-ФЗ.

С января этого года изменились точки выдачи электронной подписи. Так, руководители коммерческих организаций или ИП получают ее, обратившись в налоговую инспекцию или в удостоверяющие центры, главы финансовых организаций — в Центробанке, а бюджетники и руководители госорганов — в казначействе.

Как рассказал «Парламентской газете» соавтор инициативы, председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, новация поспособствует дальнейшему развитию использования полезной цифровой оснастки.

«Сегодня электронная подпись дает возможность удаленно получать различные виды услуг и информацию, не выходя из дома и не посещая различные организации. Наш законопроект обеспечивает серьезную защиту электронной подписи, упорядочивает систему ее передачи. Задача документа — сделать так, чтобы люди могли безопасно получать различные виды услуг, в том числе государственные, социальные и финансовые, чтобы не было злоупотреблений со списанием денежных средств и доступа к ценной информации», — добавил депутат.

Законопроект, по его словам, предусматривает возможность передоверия бизнесменами, предпринимателями и директорами компаний своих ЭП своим подчиненным, что раньше делать было запрещено.

По мнению Аксакова, отсутствие такой возможности ставило финансовый рынок в неравные условия по отношению к другим секторам экономики.

Другая инициатива парламентариев касается действия сертификатов онлайн-подписи. Сейчас его влияние ограничено до конца этого года. Законодатели предлагают продлить срок до 31 августа 2023 года. Благодаря инициативе «сохраняется возможность использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей юрлиц, индивидуальных предприниматели, кредитных организаций, операторов платежной системы, некредитных финансовых организаций», отмечается в пояснительных документах.

Где используется электронная подпись

Понятие «электронная подпись» появилось в России в 1994 году. Именно тогда главное управление безопасности связи ФАПСИ разработало первый российский стандарт ЭЦП. Свое дальнейшее развитие и распространение цифровая подпись получила в начале 2000-х.

В 2021 году стартовал эксперимент по распространению усиленной цифровой подписи. На первом этапе проводилось тестирование системы, а на втором проверяли, соответствует ли система всем необходимым требованиям.

В рамках эксперимента 20 июля 2021 года появилось мобильное приложение «Госключ», которым могли воспользоваться пользователи портала госуслуг. С помощью этого приложения можно было получить электронную подпись, чтобы подписывать электронные договоры. Как сообщили в Минцифре, за восемь месяцев через «Госключ» подписали более 200 тысяч договоров онлайн.

Существует несколько разновидностей онлайн-подписи: простая цифровая подпись, усиленная квалифицированная и усиленная неквалифицированная. Простая электронная подпись — это коды подтверждений из пуш-уведомлений и СМС. К ней относится также введение логина и пароля на сайтах.

Неквалифицированная электронная подпись чаще используется для электронного документооборота внутри компаний или с внешними контрагентами. Только для этого между сторонами должны быть подписаны соглашения о доверии к электронным подписям.

Квалифицированную усиленную электронную подпись выдают лишь в удостоверяющих центрах, которые проходят госаккредитацию. Такую онлайн-подпись используют руководители компаний и первые лица коммерческих организаций.

Цифровой автограф в Сети чаще всего используют:

- для сдачи налоговой отчетности;

- участия в госзакупках;

- ведения юридически значимого электронного документооборота;

- подачи арбитражных исков;

- регистрации сделок с недвижимостью;

- ведения кадрового электронного документооборота;