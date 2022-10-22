Как в России появились финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды в России появились в начале 90–х годов. С целью получения легкого дохода злоумышленники предлагали вкладчикам доверить им свои денежные средства. Как же распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников?

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Что такое финансовая пирамида? Это мошенническая схема, при которой доход от участия выплачивается исключительно за счет финансовых поступлений (денежных средств, ценных бумаг или иных активов) новых вкладчиков. Финансовая пирамида может состоять из нескольких связанных друг с другом компаний с похожими названиями, нередко они зарегистрированы на территории иностранных государств.

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Эта сложная организационная структура призвана запутать государственные органы и граждан, а также облегчить вывод денежных средств обманутых клиентов на счета злоумышленников. Так, имеют место случаи, когда мошенническими схемами пользуются кредитные потребительские кооперативы. Такие организации изначально создаются легально, входят в соответствующий реестр Банка России, но с течением времени перестают соблюдать требования законодательства и присваивают денежные средства вкладчиков.

В последнее время большинство финансовых пирамид создаются в интернете, социальных сетях и мессенджерах. Именно эти каналы коммуникации мошенники предпочитают использовать для общения с потенциальными вкладчиками. В переписке злоумышленники предлагают «специальные условия», торопят с принятием решений, не предупреждают о рисках. Современные финансовые пирамиды действуют стремительно и агрессивно: после активной рекламы и сбора денег исчезают с денежными вложениями пострадавших.

При изучении способов инвестирования собственных сбережений в финансовые продукты можно столкнуться с финансовой пирамидой. Как без труда распознать предложения мошенников и избежать обмана? Первое, на что следует обратить внимание, — гарантированная сверхдоходность. Организаторы финансовой пирамиды предлагают получить быструю прибыль за счет применения очень высоких процентов. При этом пирамида, как правило, гарантирует определенный доход, что запрещено на финансовом рынке (исключение — банковские вклады).

Второе — отсутствие у финансовой организации соответствующей лицензии Банка России на право осуществления деятельности.

Третья отличительная особенность — отсутствие реального продукта или услуги. Финансовые пирамиды ничего не производят и ни во что не инвестируют. Используя принципы сетевого маркетинга, мошенники настаивают на привлечении к участию в пирамиде друзей и знакомых и зарабатывают на взносах новых вкладчиков. Их призывают платить за участие в «проекте», выгодно инвестировать денежные средства или убеждают покупать информационные материалы об организации.

Злоумышленники различными методами избегают предоставления отчетности или информации о деятельности компании, как правило, ограничиваются поддельными сертификатами, лицензиями, а также обещаниями о высокодоходных вложениях в технологические компании и инновационные продукты.

Следует проявить бдительность, если организация просит перевести денежные средства на банковскую карту или электронный кошелек физического лица, на счета, открытые в иностранных юрисдикциях. Легальные участники финансового рынка предоставляют реквизиты своих организаций, имеют счета, открытые на территории России, выдают чеки и другие документы, подтверждающие поступление денежных средств.

Жизненный цикл финансовой пирамиды длится до тех пор, пока продолжается поступление достаточного объема денежных средств от новых вкладчиков. Именно поэтому организаторы предлагают участникам пирамиды дополнительные бонусы (например, повышенные проценты или дорогостоящие подарки) за привлечение друзей, родственников, знакомых.

Мошенники используют методы психологического манипулирования для привлечения новых вкладчиков. Они учитывают жизненные обстоятельства человека, проявляют сочувствие, а в качестве решения предлагают принять участие в «проекте», чтобы быстро заработать деньги и получить прибыль. Потенциального вкладчика убеждают оформить кредит, оправдывая этот шаг высокой доходностью.

Один из способов привлечения вкладчиков — демонстрация образа «сверхуспешного участника». Для этого мошенники размещают фальшивые отзывы на сайте, записывают видео с рассказами вкладчиков, получивших прибыль. Все это — часть активной рекламной кампании. Нередко к продвижению таких проектов привлекают звезд шоу-бизнеса и известных блогеров. Финансовая пирамида может обладать как всеми перечисленными признаками, так и одним из них.

Как не стать жертвой мошенников? Нередко достаточно знать, что такое финансовая пирамида и какими признаками она обладает. Во избежание обмана следует придерживаться нескольких правил. На сайте Банка России размещен список компаний, обладающих признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. При наличии в нем организации следует воздержаться от сотрудничества с ней, передачи ее представителям персональных данных и тем более денежных средств.

Помимо этого, на сайте Банка России каждый желающий может ознакомиться с государственными реестрами финансовых организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Компании, не включенные в этот список, не имеют права оказывать гражданам финансовые услуги, а их деятельность может быть связана с мошенниками.

Более подробную информацию о самой организации, видах ее деятельности и учредителях можно узнать с помощью сервисов Федеральной налоговой службы России (ФНС), например, получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц https: egrul.nalog.ru или ознакомиться с финансовой отчетностью организации в разделе «Прозрачный бизнес» https: pb.nalog.ru. Такая проверка поможет сделать важные выводы: совпадают ли данные об организации, указанные в ее материалах, с данными налоговой службы, реализует ли организация какие-либо товары или услуги, получает ли от этого доход.

Сайт ФНС также содержит информацию о сроке и видах деятельности, собственниках, результатах работы на основании отчетности https:bo.nalog.ru. Если в ней заявлены нулевые или небольшие обороты, а размер выручки явно не соответствует заявленному масштабу деятельности, отсутствует положительный финансовый результат за прошлый год, то, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками.

Если компания прошла все проверки, не стоит спешить с подписанием договора или перечислением денежных средств. Следует внимательно изучить предлагаемые условия. В документах должны отражаться реквизиты организации, тип предоставляемых услуг, возможный доход и обязательства организации, устанавливаться способ возврата средств.

Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды? Обратитесь с заявлением в правоохранительные органы. О подозрительных финансовых операциях компании сообщите в Банк России через интернет-приемную cbr.ru/reception или используйте форму анонимного информирования cbr.ru/anonyminform.

Постарайтесь представить как можно больше доказательств того, что вы передали деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, СМС-уведомление о перечислении средств, скриншоты переписки и историю звонков. Это поможет быстрее найти и остановить злоумышленников.

Обязательно распространите информацию о финансовой пирамиде среди друзей и знакомых, в социальных сетях — это обезопасит других людей от возможных последствий ее незаконной деятельности.

Осуществить возврат вложенных денежных средств непросто. Необходимые юридические консультации может оказать Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Кроме того, фонд может выплатить компенсации обманутым вкладчикам финансовых пирамид.

Однако следует учитывать, что максимальная сумма компенсации составляет 35 тысяч рублей. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и их наследники могут рассчитывать на компенсацию в пределах 250 тысяч рублей.

ОТВЕТЯТ КАЖДОМУ

Эксперты Центра финансовой грамотности Департамента финансов города Москвы отвечают на вопросы читателей. Присылайте их по адресу finhelp@finance.mos.ru.

Отвечают ли организаторы финансовых пирамид и их «помощники» за финансовые потери вкладчиков?

Организаторов финансовой пирамиды можно привлечь к уголовной или административной, а также к гражданско-правовой ответственности. За рекламу пирамид и призыв к «участию» — к административной, с назначением виновным лицам штрафа в размере от 5 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Можно ли обратиться за компенсацией, если пирамида была ликвидирована 10–15 лет назад?

Получение компенсации возможно в том случае, если данная финансовая пирамида значится в реестре Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. При этом заявитель должен предоставить необходимые документы, подтверждающие потерю вложенных им денежных средств

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Сафиулин, управляющий Федерального общественно–государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров:

— Любой пострадавший вкладчик, инвестор может получить в Фонде бесплатную юридическую консультацию. Звоните, обращайтесь через электронную приемную на сайте — мы постараемся вам помочь. Кроме того, Фонд выплачивает компенсации гражданам, пострадавшим от действий финансовых пирамид. Их список можно посмотреть на нашем сайте, в нем почти 600 наименований.