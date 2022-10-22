Россиянам дали советы по сбережению и инвестированию средств

Пассивный заработок - мечта многих россиян, причем как заядлых трудоголиков, добивающихся всего своими собственными силами, так и любителей полежать на диване, которые с удовольствием вовсе отказались бы от необходимости ходить на работу. Тем не менее, в нашей стране еще не сформирована культура инвестирования. Причин тому множество, и не все они безосновательны. В первую очередь, люди понимают, что в результате можно как разбогатеть (и то не сразу), так и вовсе потерять вложения.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Чтобы вкладывать деньги рационально, в первую очередь нужна психологическая подготовка. Примите, что любые инвестиции — всегда риск. Поэтому не стоит инвестировать последние сбережения или брать кредиты. Позвольте себе вложения только в том случае, если у вас есть свободные деньги и крепкие нервы», — объяснил в ходе беседы с RT финансовый эксперт Максим Глазков.

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Среди инструментов для вложений специалист выделил облигации крупных российских компаний, которые сильно упали в цене (по его мнению, это менее рискованный способ для инвестиций по сравнению с акциями) и покупку недвижимости.

«Сейчас застройщики предлагают скидки до 30%. Вероятно, что дисконт может быть ещё больше. Покупать лучше готовое жильё или на финальной стадии строительства», — констатировал эксперт.

Лучше всего комбинировать разные инструменты в целях минимизации рисков. Например, держать часть средств в валюте дружественных стран, другую часть — во вкладах, ещё одну долю — в акциях.

«Так вы максимально обезопасите свой инвестиционный портфель от снижения стоимости», — рекомендует Глазков.