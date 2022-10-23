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2 часа назад

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

Lenta.ruиещё 1

В сложившейся экономической ситуации тарифы на сотовую связь в 2023 году в России могут вырасти. Об этом предупредил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов в беседе с агентством «Прайм».

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи
Фото: ТАССТАСС

Чеглов отметил, что сейчас на рынке осталось небольшое количество крупных операторов — «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Ростелеком. Компании будут стремиться «держать прибыль» и развиваться за счет уже имеющихся клиентов, подчеркнул он. Ситуация осложняется тем, что у трех компаний собственники попали под санкции Запада. Также поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения — у компаний увеличатся издержки на расширение сети.

«Риски параллельного импорта возрастут, как и стоимость самого оборудования (...) За колебаниями розничных цен здесь следит ФАС, поскольку сотовая связь — социально важная инфраструктура», — заявил Чеглов.

Ранее стало известно, что после объявленной в России частичной мобилизации в стране на 10-20 процентов выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье и удобную обувь.

Личный счет,Ростелеком,Вымпелком,Мегафон,МТС,
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