Россиянам предсказали судьбу цен на чай и кофе

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с агентством «Прайм» предсказала судьбу цен на чай и кофе.

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По ее словам, хотя дефицита на мировом и на российском рынках кофе и чая не ожидается, цены вниз на эти группы товаров не пойдут. «При этом потребление кофе в мире увеличится лишь на 1,1 процента. Вследствие этого ожидается восстановление запасов кофе на 2,1 миллиона мешков, до 34,7 миллиона мешков после падения в предыдущем сезоне», — сказала экономист.

В то же время, несмотря на количественное превышение предложения над спросом, мировые цены в связи с повышением издержек основных производителей вряд ли снизятся, полагает Прикладова.