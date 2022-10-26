Что ждёт пенсионеров старше 1966 года рождения

Далеко не все российские граждане, уже вышедшие на заслуженный отдых, знают о том, что они могут получить от государства крупную единовременную денежную выплату, сообщает ИА DEITA.RU.

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Она представляет из себя специальный объём денежных средств, которые человек отчислял во время своей работы на накопительную часть пенсии. Как рассказали представители Пенсионного фонда России, все эти деньги можно получить при условии, что нынешний пенсионер занимался формированием своей пенсионной «кубышки» в особые временные периоды.

Кроме этого, другим важным условием является возраст человека. Как оказалось, в 2022 году право на получение накопительной части пенсии есть у мужчин, которым уже исполнилось 60 лет и у женщин, которые перевалили за 55 лет.

Для тех из них, кто родился в 1967 или ещё раньше, предусмотрена возможность получить деньги, которые за них платили работодатели в интервале с 2002 по 2013 годы. Те же, кто родился в 1966 году или ещё позже, могут получить только те средства, которые они внесли в систему добровольно.

Речь идёт о программе государственного софинансирования накопительной части пенсии, которая осуществлялась на паритетных началах, то есть, когда человеку доплачивали сверху пропорциональную сумму денег, той, что он решил отложить на будущее самостоятельно.