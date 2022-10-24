Инициатива Министерства финансов (Минфина) по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших из страны россиян является справедливой мерой. Однако она должна касаться тех граждан, которые получали выплаты в России, приводит слова министра финансов Антона Силуанова РБК.

«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан», — заявил Силуанов.

Данная мера сделает систему налогообложения в России более справедливой и эффективной, добавил министр.

В настоящее время россияне, уехавшие из страны, но продолжающие работать на российские компании, после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента России. Таким образом они освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, поскольку она уже является доходом от источника вне РФ. Однако в случае принятия поправок Минфина в Налоговый кодекс могут возникнуть риски двойного налогообложения для уехавших из страны граждан.