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55 минут назад

Силуанов поддержал идею налогообложения для уехавших из страны россиян

Газета.Ru

Инициатива Министерства финансов (Минфина) по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших из страны россиян является справедливой мерой. Однако она должна касаться тех граждан, которые получали выплаты в России, приводит слова министра финансов Антона Силуанова РБК.

«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан», — заявил Силуанов.

Данная мера сделает систему налогообложения в России более справедливой и эффективной, добавил министр.

В настоящее время россияне, уехавшие из страны, но продолжающие работать на российские компании, после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента России. Таким образом они освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, поскольку она уже является доходом от источника вне РФ. Однако в случае принятия поправок Минфина в Налоговый кодекс могут возникнуть риски двойного налогообложения для уехавших из страны граждан.

Володин обвинил уехавших россиян в предательстве

17 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что вопрос об увеличении налоговой нагрузки для граждан не является для властей актуальным. Повышение ставок в условиях действия международных санкций произошло бы в «совсем не подходящее время». Прогрессивная шкала, которую ввели в стране с 1 января 2021 года, была необходима для поддержки детей с редкими заболеваниями, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

Личный счет,Антон Силуанов,
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