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1 час назад

В России в несколько раз подешевели видеокарты

Газета.Ru

Цены на видеокарты в России снизились в пять раз по сравнению с мартом 2022 года из-за обновления протокола блокчейна Ethereum. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на одного из владельцев майнинговой фермы.

В России резко подешевели видеокарты
Фото: ТАССТАСС

Как отметил собеседник Forbes, свыше 90% майнеров из России работали именно с Ethereum, что повлияло на спрос на видеокарты. Если весной видеокарта одной из самых популярных линеек рынка Nvidia GeForce RTX 3090 стоила 500 тыс. руб., то к октябрю ее стоимость снизилась до 100 тыс. руб. у официальных ритейлеров.

До 15 сентября Ethereum работал по модели Proof-of-Work, при котором транзакции обрабатываются за счет мощностей видеокарт. Теперь же блокчейн использует модель Proof-of-Stake (POS), в которой транзакции подтверждаются уже действующими держателями Ethereum, что фактически означает запрет на майнинг этой криптовалюты.

Ethereum занимает второе место на рынке криптовалют после биткоина с 20% долей рынка.

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