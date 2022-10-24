В России резко подешевели видеокарты

Цены на видеокарты в России снизились в пять раз по сравнению с мартом 2022 года из-за обновления протокола блокчейна Ethereum. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на одного из владельцев майнинговой фермы.

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Как отметил собеседник Forbes, свыше 90% майнеров из России работали именно с Ethereum, что повлияло на спрос на видеокарты. Если весной видеокарта одной из самых популярных линеек рынка Nvidia GeForce RTX 3090 стоила 500 тыс. руб., то к октябрю ее стоимость снизилась до 100 тыс. руб. у официальных ритейлеров.

До 15 сентября Ethereum работал по модели Proof-of-Work, при котором транзакции обрабатываются за счет мощностей видеокарт. Теперь же блокчейн использует модель Proof-of-Stake (POS), в которой транзакции подтверждаются уже действующими держателями Ethereum, что фактически означает запрет на майнинг этой криптовалюты.