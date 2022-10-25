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1 час назад

Эксперт рассказал, в чем сейчас хранить деньги

Москва24иещё 1

Директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин назвал наиболее эффективные финансовые инструменты для хранения денег в нынешнее время. Об этом он рассказал в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт назвал надежные способы хранения денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению специалиста, следует обратить внимание на акции, которые, как правило, по доходности опережают темпы инфляции.

"Это то, что доступно частным инвесторам и почти в любой момент времени может помочь не просто уберечь, но и приумножить ваши активы. Важно рассматривать инструменты с привязкой к конкретному моменту времени", – рассказал Аржанухин.

Финансист посоветовал приобретать бумаги, выпущенные государством или крупными компаниями. Существует возможность заработать на таких акциях двузначную доходность, в то время как депозиты предлагают прибыль на уровне всего лишь 7%.

В случае с покупкой золота и иных металлов следует помнить о существенной разнице между ценой покупки и продажи. Металлические счета рекомендуется открывать в надежных банках, поскольку на них не распространяется система страхования вкладов.

Эксперт предложил также рассмотреть инвестиции в доллар и иные валюты, которые могут ослабнуть в ближайшем квартале. Этот инструмент уместен, когда нет четкого срока, в который вложенные средства могут понадобиться.

Вместе с тем он предупредил об утрате актуальности недвижимости как инструмента для инвестиций. По его словам, уместно вкладываться только в складские помещения, если речь идет о потенциально более надежной логистике.

Худшими формами хранения денег представитель Accent Capital назвал наличные и хранение на дому. Аржанухин рекомендовал отдать предпочтение услугам надежных банков или управляющих компаний.

Финансовые эксперты считают, что за прошедшие полгода число надежных инструментов для инвестирования у жителей РФ сократилось до минимума. Сравнение проводится со всем периодом становления рыночной экономики в России. При этом безрисковым ходом названы вклады, в том числе короткие депозиты на срок до 90 дней.

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