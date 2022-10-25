Еще один иностранный банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Киргизский Айыл-банк принял решение с 25 октября приостановить обслуживание российских карт «Мир». Это первая государственная кредитная организация республики, которая приняла такую меру. Об этом говорится на сайте банка.

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«Айыл банк» является крупнейшим государственным банков в Кыргызстане. 100% акций владеет правительство страны.

Ранее в Finka Bank в Киргизии сообщили, что прием карт российской платежной системы «Мир» до сих пор осуществляется.

В октябре многие частные киргизские банки отказались обслуживать данные карты. В частности, на это пошли «Компаньон», «Бакай банк», «Доскредобанк» и «Кыргызстан». Решение принято из-за опасений относительно введения блокирующих американских санкций.

Среди стран, в которых банки больше не обслуживают карты российской платежной системы, - Турция, Вьетнам и Армения.