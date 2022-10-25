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1 час назад

Еще один иностранный банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Лера Букина

Киргизский Айыл-банк принял решение с 25 октября приостановить обслуживание российских карт «Мир». Это первая государственная кредитная организация республики, которая приняла такую меру. Об этом говорится на сайте банка.

Еще один иностранный банк приостановил обслуживание карт «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Айыл банк» является крупнейшим государственным банков в Кыргызстане. 100% акций владеет правительство страны.

Ранее в Finka Bank в Киргизии сообщили, что прием карт российской платежной системы «Мир» до сих пор осуществляется.

В октябре многие частные киргизские банки отказались обслуживать данные карты. В частности, на это пошли «Компаньон», «Бакай банк», «Доскредобанк» и «Кыргызстан». Решение принято из-за опасений относительно введения блокирующих американских санкций.

Среди стран, в которых банки больше не обслуживают карты российской платежной системы, - Турция, Вьетнам и Армения.

Ранее временный поверенный в делах посольства Малайзии в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак заявил о том, что страна рассматривает прием российских карт «Мир».

Личный счет,Абдул Разак,
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