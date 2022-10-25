На фоне энергетического кризиса в Молдавии запретили майнинг криптовалют и импорт необходимого для него оборудования. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям страны, передает «Интерфакс».

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Также правительство рекомендовало гражданам Молдавии не пользоваться лифтами в часы пиковой нагрузки. Организации и владельцев помещений призвали сократить освещение на 30%, снизить температуры в зданиях до плюс 19 градусов в рабочее время и плюс 15 градусов в нерабочее время, отключить фонтаны, рекламные щиты и эскалаторы.

Кроме того предприятиям с энергоемким производством рекомендовали минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы, а органам местного самоуправления — снизить яркость уличного освещения в населенных пунктах.