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1 час назад

На карту «Мир» перечислят больше выплат

ТАССиещё 1

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут проводить через национальную платежную систему. Такое постановление кабмина от 23.07.2022 №1317 вступает в силу 26 октября.

На карту «Мир» перечислят больше выплат
Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Речь идет о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей, где такие траты превышают 22 процента совокупного дохода.

Также на «Мир» перечислят компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Она положена педагогам в сельской местности, членам семей погибших военнослужащих и другим граждан.

Кроме того, на карты национальной платежной системы будут перечислять ежемесячные выплаты и пособиях малоимущим и ежегодные выплаты награжденным знаком «Почетный донор».

В марте этого года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Перевод выплат на карту «Мир» позволит гражданам получать субсидии, пособия и компенсации без сбоев и задержек, поясняется на сайте кабмина.

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