На карту «Мир» перечислят больше выплат

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут проводить через национальную платежную систему. Такое постановление кабмина от 23.07.2022 №1317 вступает в силу 26 октября.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Речь идет о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей, где такие траты превышают 22 процента совокупного дохода.

Также на «Мир» перечислят компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Она положена педагогам в сельской местности, членам семей погибших военнослужащих и другим граждан.

Кроме того, на карты национальной платежной системы будут перечислять ежемесячные выплаты и пособиях малоимущим и ежегодные выплаты награжденным знаком «Почетный донор».