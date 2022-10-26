В России могут увеличить порог страхования вкладов

В России может увеличиться до 3 млн рублей предельный размер страхового возмещения по банковским вкладам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ, размещенный в базе данных нижней палаты.

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В настоящее время порог составляет 1,4 млн. Законопроект был внесен в Госдуму законодательным собранием Ленинградской области.

Согласно пояснительной записке, в стране значительно усиливается роль банковских вкладов как средства сохранения денежных средств. Отмечается, что ограничения экономического плана, непредсказуемость фондового рынка и повышение процентных ставок повлекли за собой закрепление банковскими вкладами статуса надежного инструмента сохранения и сбережения денежных средств.

По словам законодателей, максимальная страховая защита по вкладам с 2014 г. составляет 1,4 млн руб., однако уровень инфляции за это время достиг 68,16%.