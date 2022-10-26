Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Россиянам дали совет по сбережению средств на пенсию

Lenta.ru

Формировать пенсионные накопления необходимо самостоятельно, причем делать это лучше заранее, когда до предполагаемого выхода на пенсию остаются десятки лет. О том, как правильно сберегать и как инвестировать, чтобы накопить на безбедную старость, «Ленте.ру» рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Россиянам дали совет по сбережению средств на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инвестиции в пенсию

Видео дня

«Конечно, приступать к формированию пенсионных накоплений лучше заранее, — уверен экономист. — При длительном сроке, остающемся до пенсии, десятках лет, львиную долю накоплений следует разместить в диверсифицированный портфель акций. Акции исторически являются наиболее доходным активом на долгосрочном горизонте инвестирования».

По словам Исакова, это справедливо и для России, даже несмотря на недавние события, в ходе которых российских рынок акций снизился практически в два раза по индексу Московской биржи.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»

Секрет долгосрочной доходности акций — в росте финансовых показателей бизнесов, который происходит в результате успешного реинвестирования ими части своих прибылей. Это неотъемлемая часть рыночной экономики, показавшая свою эффективность на горизонте более ста лет в развитых странах и за тридцать лет новейшей истории нашей страны

Как копить

Экономист подчеркивает: размер средств, откладываемых ежемесячно, зависит от желаемой суммы трат после выхода на пенсию. С ней каждому следует определиться самостоятельно и заранее. «Если ваши доходы не хуже средних, а до пенсии еще десятки лет, то основным фактором, определяющим успешность формирования будущей пенсии, будет норма сбережений. Это та доля ежемесячного дохода, которую вы можете откладывать или инвестировать», — объяснил Исаков.

10 процентов от ежемесячного дохода, по его словам, являются абсолютным минимумом. В целом, если откладывать такую сумму ежемесячного дохода в течение, например, 30 лет, проблем с пенсией быть не должно.

10-30 процентов являются хорошим результатом при доходах выше среднего. Такая норма сбережений позволит сформировать хороший капитал на горизонте 20 лет.

30-50 процентов это высокая доля от высокого дохода — путь не просто к обеспечению пенсии, а к богатству, если дать такой схеме время.

Инструментов и способов накопления, по словам Исакова, достаточно много. Прежде всего, он предлагает обратить внимание на реальные и финансовые активы, приносящие денежные потоки: акции, облигации, недвижимость.

«И, безусловно, стоит диверсифицировать — как по отдельным инструментам, так и по классам активов. При этом, для неискушенных инвесторов, лучше не пытаться самостоятельно выбирать отдельные инструменты, а воспользоваться профессиональным управлением активами, например в формате паевых инвестиционных фондов (ПИФ)», — предложил экономист.

При этом, если до пенсии остается больше 5-10 лет, то, как считает Исаков, можно не рассматривать краткосрочные консервативные инструменты, такие как вклады или облигации с небольшим сроком до погашения.

«Это, разумеется, при условии, что у вас сформирован "неприкосновенный запас" — это история отдельная от накоплений на пенсию. В целом, акции и облигации, в формате, например, соответствующих фондов, могут составлять большую часть портфеля пенсионных накоплений», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Министерство труда России разъяснило гражданам новый порядок получения статуса предпенсионера, который станет доступен с 2025 году. По информации ведомства, россияне начнут получать информацию о своем статусе в беззаявительном порядке, нововведение уже обсуждается. «С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала "Госуслуги"», — следует из заявления.

На данный момент получить предпенсионный статус можно, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, где гражданину выдадут соответствующую справку для получения льгот.

Личный счет,Виталий Исаков,УК Открытие,Пенсионный фонд РФ,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители