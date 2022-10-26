Россиянам дали совет по сбережению средств на пенсию

Формировать пенсионные накопления необходимо самостоятельно, причем делать это лучше заранее, когда до предполагаемого выхода на пенсию остаются десятки лет. О том, как правильно сберегать и как инвестировать, чтобы накопить на безбедную старость, «Ленте.ру» рассказал директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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Инвестиции в пенсию

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«Конечно, приступать к формированию пенсионных накоплений лучше заранее, — уверен экономист. — При длительном сроке, остающемся до пенсии, десятках лет, львиную долю накоплений следует разместить в диверсифицированный портфель акций. Акции исторически являются наиболее доходным активом на долгосрочном горизонте инвестирования».

По словам Исакова, это справедливо и для России, даже несмотря на недавние события, в ходе которых российских рынок акций снизился практически в два раза по индексу Московской биржи.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»

Секрет долгосрочной доходности акций — в росте финансовых показателей бизнесов, который происходит в результате успешного реинвестирования ими части своих прибылей. Это неотъемлемая часть рыночной экономики, показавшая свою эффективность на горизонте более ста лет в развитых странах и за тридцать лет новейшей истории нашей страны

Как копить

Экономист подчеркивает: размер средств, откладываемых ежемесячно, зависит от желаемой суммы трат после выхода на пенсию. С ней каждому следует определиться самостоятельно и заранее. «Если ваши доходы не хуже средних, а до пенсии еще десятки лет, то основным фактором, определяющим успешность формирования будущей пенсии, будет норма сбережений. Это та доля ежемесячного дохода, которую вы можете откладывать или инвестировать», — объяснил Исаков.

10 процентов от ежемесячного дохода, по его словам, являются абсолютным минимумом. В целом, если откладывать такую сумму ежемесячного дохода в течение, например, 30 лет, проблем с пенсией быть не должно.

10-30 процентов являются хорошим результатом при доходах выше среднего. Такая норма сбережений позволит сформировать хороший капитал на горизонте 20 лет.

30-50 процентов это высокая доля от высокого дохода — путь не просто к обеспечению пенсии, а к богатству, если дать такой схеме время.

Инструментов и способов накопления, по словам Исакова, достаточно много. Прежде всего, он предлагает обратить внимание на реальные и финансовые активы, приносящие денежные потоки: акции, облигации, недвижимость.

«И, безусловно, стоит диверсифицировать — как по отдельным инструментам, так и по классам активов. При этом, для неискушенных инвесторов, лучше не пытаться самостоятельно выбирать отдельные инструменты, а воспользоваться профессиональным управлением активами, например в формате паевых инвестиционных фондов (ПИФ)», — предложил экономист.

При этом, если до пенсии остается больше 5-10 лет, то, как считает Исаков, можно не рассматривать краткосрочные консервативные инструменты, такие как вклады или облигации с небольшим сроком до погашения.

«Это, разумеется, при условии, что у вас сформирован "неприкосновенный запас" — это история отдельная от накоплений на пенсию. В целом, акции и облигации, в формате, например, соответствующих фондов, могут составлять большую часть портфеля пенсионных накоплений», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Министерство труда России разъяснило гражданам новый порядок получения статуса предпенсионера, который станет доступен с 2025 году. По информации ведомства, россияне начнут получать информацию о своем статусе в беззаявительном порядке, нововведение уже обсуждается. «С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала "Госуслуги"», — следует из заявления.