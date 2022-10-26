Госдума снова отложила компенсацию советских вкладов

Госдума приняла закон, откладывающий еще на год начало действия закона о полной компенсации советских вкладов россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

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Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. Приостановку компенсаций продлили с 1 января 2025 года по начало 2026-го

Госдума уже несколько раз переносила сроки полной компенсации советских вкладов.

Принятый документ, как и прошлые аналогичные, приостанавливает начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Он был принят в 1995 году и гарантирует восстановление сбережений граждан. Закон замораживали с 2003 года из-за отсутствия источников финансирования и законодательной базы.

Сбережения должны были переводить в целевые долговые обязательства России, но законы, предусматривающие перевод вкладов и порядок их обслуживания, пока не приняты.

По оценке правительства, при переводе всех сбережений в целевые долговые обязательства на их погашение ушло бы 62,7 триллиона рублей в 2023 году, 65,6 триллиона - в 2024-м, 68,2 триллиона - в 2025 году.

На размер индексации советских банковских вкладов влияет базовая стоимость необходимого социального набора из старого закона. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что этот индекс не рассчитывается Росстатом, а закон не устанавливает четкий порядок его расчета.