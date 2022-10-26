Москвичи сочли столицу дорогим для жизни городом

Жители столицы назвали Москву дорогим городом для жизни. Об этом сообщает «Мослента».
Согласно опросу сервиса Superjob, с этим согласны 60% опрошенных жителей столицы. Больше всего денег москвичи тратят на жильё, продукты и общественный транспорт.
Впрочем, с этим не согласен каждый четвёртый москвич. 22% опрошенных заявили, что не считают Москву дорогим городом для жизни.
Ранее стало известно, что в третьем квартале 2022 года в столице выросла стоимость квартир и апартаментов бизнес-класса. Средневзвешенная цена за квадратный метр в таком жилье выросла на три процента и доходит до 485 тысяч рублей. Как сообщают аналитики, с июля по сентябрь в Москве продали в 1,5 раза больше квартир бизнес-класса чем во втором квартале.
Скидки на некоторые объекты достигли 20 процентов.