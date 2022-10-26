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13 минут назад

Москвичи сочли столицу дорогим для жизни городом

Елена Прошина

Жители столицы назвали Москву дорогим городом для жизни. Об этом сообщает «Мослента».

Москвичи сочли столицу дорогим для жизни городом
Фото: риа новостириа новости

Согласно опросу сервиса Superjob, с этим согласны 60% опрошенных жителей столицы. Больше всего денег москвичи тратят на жильё, продукты и общественный транспорт.

Впрочем, с этим не согласен каждый четвёртый москвич. 22% опрошенных заявили, что не считают Москву дорогим городом для жизни.

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2022 года в столице выросла стоимость квартир и апартаментов бизнес-класса. Средневзвешенная цена за квадратный метр в таком жилье выросла на три процента и доходит до 485 тысяч рублей. Как сообщают аналитики, с июля по сентябрь в Москве продали в 1,5 раза больше квартир бизнес-класса чем во втором квартале.

Скидки на некоторые объекты достигли 20 процентов.

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