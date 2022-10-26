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1 час назад

Россиянам рассказали, куда можно поехать за картами зарубежных банков

Илья Родин

Россияне могут направиться в карточные туры в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, рассказали в Ассоциации туроператоров.

Россиянам рассказали, куда можно поехать за картами зарубежных банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после введения ограничительных мер против ряда российских банков, граждане России потеряли возможность рассчитываться за границей картами попавших под санкции кредитных организаций. На рынке быстро появились так называемые «карточные туры» - поездки с целью оформления «пластика».

По данным АТОР, в ближнесрочной перспективе спрос на карточные туры может вырасти, в связи с интересом со стороны тех, кто уезжает из России на зимовку в другие страны.

В настоящее время на первом месте в списке государств, в которых можно заказать карты зарубежных банков, оказалась Армения. Визит в эту страну обойдется в 50-55 тыс. рублей на двоих, без учета стоимости авиабилетов.

Кроме того, на туристическом рынке представлены туры в Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Цена достигает 35 тыс. рублей на двоих без дорожных расходов.

За пределами СНГ также можно оформить карты. В частности, в наличии путевки в Турцию. За них придется отдать от 100 тыс. руб. на двоих.

Личный счет,Ассоциация туроператоров России,
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