Россиянам рассказали, куда можно поехать за картами зарубежных банков

Россияне могут направиться в карточные туры в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, рассказали в Ассоциации туроператоров.

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Отмечается, что после введения ограничительных мер против ряда российских банков, граждане России потеряли возможность рассчитываться за границей картами попавших под санкции кредитных организаций. На рынке быстро появились так называемые «карточные туры» - поездки с целью оформления «пластика».

По данным АТОР, в ближнесрочной перспективе спрос на карточные туры может вырасти, в связи с интересом со стороны тех, кто уезжает из России на зимовку в другие страны.

В настоящее время на первом месте в списке государств, в которых можно заказать карты зарубежных банков, оказалась Армения. Визит в эту страну обойдется в 50-55 тыс. рублей на двоих, без учета стоимости авиабилетов.

Кроме того, на туристическом рынке представлены туры в Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Цена достигает 35 тыс. рублей на двоих без дорожных расходов.