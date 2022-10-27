«Тинькофф банк» изменил условия валютных переводов

«Тинькофф банк» принял решение скорректировать условия на валютные переводы для физлиц. Об этом его пресс-служба сообщила на сайте кредитной организации.

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Так, сейчас у россиян есть возможность перевести денежные средства лишь в некоторые банки Китая, Азербайджана, Армении, Узбекистана. При этом не получится отправить валютный SWIFT в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию.

Получение входящих SWIFT-переводов в долларах и евро на счет в «Тинькофф» доступно лишь из Армении, Азербайджана и Узбекистана. Что касается переводов из других стран, то их нельзя будет получать.

Банк советует рассмотреть другие способы получения денег во избежание потери средств на комиссиях и отклонения перевода со стороны иностранного банка.