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46 минут назад

«Тинькофф банк» изменил условия валютных переводов

Лера Букина

«Тинькофф банк» принял решение скорректировать условия на валютные переводы для физлиц. Об этом его пресс-служба сообщила на сайте кредитной организации.

«Тинькофф банк» изменил условия валютных переводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, сейчас у россиян есть возможность перевести денежные средства лишь в некоторые банки Китая, Азербайджана, Армении, Узбекистана. При этом не получится отправить валютный SWIFT в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию.

Получение входящих SWIFT-переводов в долларах и евро на счет в «Тинькофф» доступно лишь из Армении, Азербайджана и Узбекистана. Что касается переводов из других стран, то их нельзя будет получать.

Банк советует рассмотреть другие способы получения денег во избежание потери средств на комиссиях и отклонения перевода со стороны иностранного банка.

В начале октября «Тинькофф» запустил для клиентов цифровую ипотеку на новостройки в рамках программы господдержки. Кредит на приобретение жилья от застройщиков можно получить по льготной ставке в 6,7%.

Личный счет,Тинькофф банк,
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