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38 минут назад

Жители новых регионов с января начнут получать российские пенсии

Ura.Ru

Отделения Соцфонда откроются с 1 января 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С этого момента жители новых регионов РФ будут получать пенсии и социальные пособия наряду с остальными россиянами.

Жители новых регионов с января начнут получать российские пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Механизм назначения пенсий будет аналогичным крымскому опыту. Размер и порядок назначения выплат в целом будут определяться так же, как и в России: с учетом стажа, пенсионных баллов и т. д.», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. Эти территории были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине.

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