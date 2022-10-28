Россияне увеличили траты на антидепрессанты

Траты россиян на антидепрессанты в январе - сентябре 2022 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

Фото: ТАСС ТАСС

"За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Видео дня

Чаще всего антидепрессанты приобретали жители Москвы (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения), Санкт-Петербурга (1,2 тыс.), Московской области (976), Карелии (939) и Ростовской области (909). По данным "Честного знака", за девять месяцев 2022 года производство отечественных препаратов для терапии депрессии выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт в Россию таких препаратов увеличился на 42% в сравнении с январем - сентябрем 2021 года. Совокупный рост поставок антидепрессантов на отечественный рынок составил 32%.

Также за девять месяцев 2022 года наблюдается рост потребления в сегменте успокоительных препаратов - на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 108 млн упаковок таких лекарств, потратив 13,9 млрд рублей (+56% к прошлому году). Среди субъектов РФ лидерами по продажам успокоительных лекарств на душу населения стали: Псковская область (14 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения), Тверская область (13 тыс.), Тамбовская область (12,9 тыс.), Липецкая область (12,8 тыс.) и Смоленская область (12,7 тыс.), рассказали в ЦРПТ.

По данным аналитиков, продажи успокоительных в Москве выросли в сентябре на 21% по сравнению с августом, в Санкт-Петербурге - на 17%, в Белгородской области - на 16%. По итогам девяти месяцев этого года ввоз препаратов зарубежного производства сократился на 12%, однако этот объем был компенсирован ростом отечественного производства - на 21%. Совокупный объем поступлений успокоительных лекарств на российский рынок в 2022 году прирос на 15%.

Несмотря на возросший спрос, аналитики "Честного знака" не прогнозируют проблем с доступностью антидепрессантов и успокоительных препаратов. При сохранении темпов продаж на том же уровне сформированных на конец третьего квартала 2022 года запасов антидепрессантов хватит более чем на семь месяцев, а успокоительных - на шесть месяцев.

О маркировке