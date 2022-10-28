Еще один зарубежный банк отказался от карт «Мир»

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (KICB) объявил о приостановке обслуживания российских карт «Мир». Информацию разместили на официальном сайте финансового учреждения.

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Это не единственная кредитная организация, которая приняла соответствующее решение. До этого в республике отказались работать с картами «Мир» коммерческие Банк Азии, Халык банк, Демир банк, «Кыргызстан», «Компаньон», Бакай банк, а также государственный Айыл банк и Доскредобанк.

В настоящее время в Киргизии все еще продолжается прием карт «Мир» в РСК банке, Капитал банке, Керемет банке, Оптима банке, Толубай банке, банке «Бай-Тушум», Кыргызкоммерцбанке.

Среди стран, в которых банки больше не обслуживают карты российской платежной системы, - Турция, Вьетнам и Армения.