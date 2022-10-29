Директор "Цифра брокер": клиентам удалось разблокировать замороженные активы

«Есть уже много крупных (частных — «Газета.Ru») клиентов, которые на лицензию подали давно, но еще нет ни одного успешного кейса по получению лицензии на разблокировку бумаг <....> Единственное — есть несколько положительных решений по денежным вопросам, то есть по замороженным деньгам, выплате купонов», — заявила Карякина в ходе выступления на конференции сайта для инвесторов Smart-Lab.