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55 минут назад

Россияне утратили интерес к гречке и лимонам

Илья Родин

Россияне утратили интерес к «коронавирусным» продуктам - гречке и лимонам. Это следует из индекса (Covindex), отражающего картину потребления товаров, популярных во время пандемии, сообщает «Прайм».

Индекс разработан на основе данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД». За базовые 100 баллов принято значение Covindex с 13 по 19 апреля 2020 года.

В расчётную «корзину» входят семь товаров, вызывавших ажиотажный спрос в пандемию коронавируса. Это антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

На прошлой неделе (С17 по 23 октября) индекс снизился, потеряв 1,3 пункта и опустившись до 94,4 пункта. Это означает, что средний магазинный чек на ряд «коронавирусных» товаров стал меньше

В их числе мыло (минус 7%, до 96 рублей), лимоны (6%, 34 рублей), гречка (4%, 101 рубля), антисептики (2%, 206 рублей) и туалетная бумага (1%, 99 рублей).

Инфляция в Европе установила рекорд

При этом вырос чек на перчатки (на 6%, до 142 рублей) и медицинские маски (на 5%, до 104 рублей).

Ранее ученые ФРГ и США заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

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