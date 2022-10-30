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25 минут назад

Россиянам напомнили о «почетных выплатах»

Майк Габриелян

Стало известно, какие доплаты и льготы дает россиянам статус почетного гражданина. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, пишет «Прайм».

Россиянам напомнили о «почетных выплатах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный статус присваивается за заслуги и достижения в экономике, производстве, науке, технике, культуре и т.д. Почетным гражданином стать непросто – их количество ограничено.

Выплаты и льготы для носящих такой статус зависят от местных законов, поэтому их размер в регионах различается.

Так, в Минеральных водах почетный гражданин получает 2140 рублей каждый месяц, а житель Буденновска единовременно при получении звания получит 10 тысяч, затем 500 рублей ежемесячно.

В Саратове и Самаре выплаты могут достигать до 50 тысяч в год. В Москве - 57 383 рубля. В Петербурге доплата составляет 10 МРОТ.

В некоторых регионах почетный гражданин имеет право на бесплатный проезд и внеочередной прием у руководителей органов власти.

Ранее сообщалось о льготах и выплатах, положенных почётным донорам.

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