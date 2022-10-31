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2 часа назад

Части россиян снизят стоимость оплаты ЖКУ

Ura.Ru

Отдельным категориям россиян планируют снизить долю расходов для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал замглавы Министерства строительства РФ Алексей Ересько.

Части россиян снизят стоимость оплаты ЖКУ
Фото: ТАССТАСС

«Если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан, то для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10—18%. В зависимости от решения региона», — сообщил Ересько газете «Известия».

По словам замглавы Минстроя сейчас в некоторых регионах подобная практика уже началась. «в Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. В Мурманской области для одиноких инвалидов снизили с 22% до 10%», — сообщает Ересько.

Также проект Минстроя предполагает, что субсидию смогут получат люди, у которых уже есть задолженность по счетам ЖКУ.

«Эта мера позволит разорвать порочный круг, когда задолженность копится из-за долгов. Так в том числе получит поддержку и сама отрасль ЖКХ, поскольку предприятиям будет возвращаться часть долгов», — говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным и добровольцам, отправляющимся на спецоперацию, цель которой демилитаризация и денацификации Украины, предлагают списать долги за ЖКУ. Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную думу в ближайшее время.

Личный счет,Александр Якубовский,Госстрой России,Госдума,
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