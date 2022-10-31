Россиянам выплатят по 20 тысяч рублей на ребенка

Молодые родители могут рассчитывать на единовременную выплату от государства, сообщает PRIMPRESS.

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«Деньги от государства смогут получить все родители, у которых недавно на свет появился ребенок», – пишет издание.

На единовременную помощь от государства можно рассчитывать в том случае, если с момента рождения малыша прошло не более полугода. Именно до этого времени можно получить на руки 20 473 рублея.

Для получения денег нужно отправить соответствующий запрос в МФЦ или в клиентскую службу ПФР, там заявление специалисты рассмотрят в течение десяти рабочих дней. PRIMPRESS отмечает, что на выплату могут рассчитывать не только кровные родители детей, но и усыновители или опекуны.