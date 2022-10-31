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2 часа назад

Россиянам выплатят по 20 тысяч рублей на ребенка

РИА "ФедералПресс"

Молодые родители могут рассчитывать на единовременную выплату от государства, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам выплатят по 20 тысяч рублей на ребенка
Фото: ТАССТАСС

«Деньги от государства смогут получить все родители, у которых недавно на свет появился ребенок», – пишет издание.

На единовременную помощь от государства можно рассчитывать в том случае, если с момента рождения малыша прошло не более полугода. Именно до этого времени можно получить на руки 20 473 рублея.

Для получения денег нужно отправить соответствующий запрос в МФЦ или в клиентскую службу ПФР, там заявление специалисты рассмотрят в течение десяти рабочих дней. PRIMPRESS отмечает, что на выплату могут рассчитывать не только кровные родители детей, но и усыновители или опекуны.

Ранее «ФедералПресс» писал, россиянам объявили о снижении пенсионного возраста.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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