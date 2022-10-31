Как вернуть кредит или страховку: инструкция по возврату

Российским законодательством предусмотрен период охлаждения, когда можно оформить отказ от кредита или страховки и вернуть взятые у банка деньги. Как это сделать, и какие условия необходимо соблюсти, разбирался «Рамблер».

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Можно ли вернуть кредит?

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Отказ от кредита и возврат денег в банк сразу же после того, как займ был одобрен и выдан клиенту, достаточно распространенная практика. К такому способу, например, прибегают те заемщики, которые по разным причинам лишились дохода или взяли ссуду импульсивно, под влиянием эмоций.

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» гарантирует россиянам возможность вернуть потребкредит в срок 14 дней после того, как он был взят, не уведомляя банк об этом. При этом нужно учитывать, что дни календарные, а не рабочие.

Если же кредит взят с определенной целью, то период охлаждения составляет уже 30 календарных дней, а вернуть можно всю сумму или часть «с уплатой процентов за фактический срок кредитования».

Однако банк может предусмотреть подобную ситуацию, и вам придется заплатить неустойку, оформленную, например, как компенсацию за оформление документов, пишет «Финтолк».

Алгоритм возврата кредита

Для досрочного возврата кредита, даже в период охлаждения, необходимо обратиться в банк и сообщить ему о своем желании вернуть деньги. Необходимо выяснить у банковских сотрудников, какое именно заявление вам нужно заполнить, либо алгоритм действий при возврате онлайн.

В кредитном договоре также могут быть указаны определенные обстоятельства, которые нужно учитывать при возврате средств. Чаще всего - это мораторий, наложенный банком на досрочное погашение средств. В таком случае вернуть деньги можно будет не раньше чем через 2-3 месяца после их получения, отмечает портал prav.io.

При досрочном погашении нужно также выяснить у банка сумму процентов, которые вы должны уплатить. Если этого не сделать, банк сообщит только те проценты, которые «накапали» ко дню получения заявления на досрочное погашение, напоминает «Тинькофф журнал».

При этом нужно учитывать, что все платежи делаются по графику, согласованному банком. Таким образом, если по графику списание должно происходить 14 числа каждого месяца, а вы внесете деньги 13 или 15 числа, то их спишут именно в тот день, который указан в договоре.

При внесении денег сумма должна быть не меньше той, которая указана в заявлении на досрочное погашение кредита. Если она будет меньше, банк не зачислит средства и придется обращаться в суд. На следующий день после внесения денег необходимо проверить, что кредитная организация списала именно ту сумму, которая нужна для погашения.

Также необходимо взять в банке справку об отсутствии задолженности. При возврате всей суммы кредита, также необходимо закрыть счета для его обслуживания и отказаться от всех дополнительных услуг, например, смс-уведомлений.

Можно ли отказаться от ипотечного кредита?

Отказаться от кредита на жилье куда сложнее, чем от потребительского. Это связано с тем, что банк переводит деньги не заемщику, а продавцу квартиры или дома.

Если деньги переведены на счет девелопера, необходимо написать заявление в банк, чтобы аннулировать кредит. Если же квартира куплена на вторичном рынке, у другого владельца, то он может не согласиться с аннулированием ипотеки, и придется отстаивать свои интересы в суде, пишет МБК.

Еще одним способом выйти из ипотеки является продажа недвижимости и полный расчет с банком по взятым на себя обязательствам. Но в этом случае квартиру будет продать сложнее, и до этого придется ежемесячно вносить платежи в банк по графику.

Можно ли отказаться от страховки?

Отказаться можно от страхования финансовых рисков, имущества, жизни, ответственности за причинение вреда и ответственности владельцев транспорта, а также от медицинского страхования, говорится в указании Банка России от 20.11.2015 года.

«Страховщик должен предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии в порядке, установленном настоящим Указанием, в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая», - отмечается в указании.

При этом деньги за ОСАГО вернуть не получится, так как это обязательная страховка, отмечает «Тинькофф журнал».

Последствия отказа от кредита

Банком не выгодно, когда клиенты отказываются от кредитов, так как это лишает их прибыли. «Плохой» кредитная история не станет, так как заемщик охарактеризует себя как надежного.