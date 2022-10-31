Узбекистан раскрыл число открывших счета в банках россиян

Председатель правления Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что 67 тысяч россиян открыли счета в банках страны с начала года. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, передает агентство «Прайм».
При этом он отметил, что порядка 50% из них пребывают и трудятся в Узбекистане на постоянной основе.
6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка. На этом фоне увеличился спрос на «карточный туризм» в странах СНГ среди россиян.
С осени узбекскими банками ужесточаются условия выдачи карт нерезидентам.
Ранее сообщалось, что владельцы жилья в Узбекистане в условиях большого потока иностранцев в республике массово выселяют местных арендаторов. Кроме того, они резко повысили стоимость аренды квартир, указало ведомство. Такой наплыв граждан положительным образом отражается на туристическом потенциале Узбекистана.