Узбекистан раскрыл число открывших счета в банках россиян

Председатель правления Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что 67 тысяч россиян открыли счета в банках страны с начала года. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, передает агентство «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

При этом он отметил, что порядка 50% из них пребывают и трудятся в Узбекистане на постоянной основе.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка. На этом фоне увеличился спрос на «карточный туризм» в странах СНГ среди россиян.

С осени узбекскими банками ужесточаются условия выдачи карт нерезидентам.