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34 минуты назад

Узбекистан раскрыл число открывших счета в банках россиян

Лера Букина

Председатель правления Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что 67 тысяч россиян открыли счета в банках страны с начала года. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, передает агентство «Прайм».

Узбекистан раскрыл число открывших счета в банках россиян
Фото: ТАССТАСС

При этом он отметил, что порядка 50% из них пребывают и трудятся в Узбекистане на постоянной основе.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка. На этом фоне увеличился спрос на «карточный туризм» в странах СНГ среди россиян.

С осени узбекскими банками ужесточаются условия выдачи карт нерезидентам.

Ранее сообщалось, что владельцы жилья в Узбекистане в условиях большого потока иностранцев в республике массово выселяют местных арендаторов. Кроме того, они резко повысили стоимость аренды квартир, указало ведомство. Такой наплыв граждан положительным образом отражается на туристическом потенциале Узбекистана.

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