У части россиян выросли пенсии

С 1 ноября у россиян, достигших в прошлом месяце возраста 80 лет, выросла фиксированная выплата к пенсии, следует из действующего законодательства.

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Речь идет о получателях страховой пенсии по старости: прибавка, составляющая 7220,74 рубля, при достижении 80-летия удваивается и после перерасчета начинает начисляться в размере 14 441,48 рубля. Сумма может быть увеличена, если у 80-летнего гражданина на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Также выплаты умножаются на районный коэффициент для части граждан, живущих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

На доплату к пенсии также имеют право определенные представители гражданской авиации и угольной промышленности. Для реализации права им нужно подавать заявления в ПФР, при этом с 1 ноября назначение доплаты или ее перерасчет произойдет для тех, кто подал обращение в период с 1 июля по 30 сентября.