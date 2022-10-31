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1 час назад

У части россиян выросли пенсии

Lenta.ruиещё 1

С 1 ноября у россиян, достигших в прошлом месяце возраста 80 лет, выросла фиксированная выплата к пенсии, следует из действующего законодательства.

У части россиян выросли пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о получателях страховой пенсии по старости: прибавка, составляющая 7220,74 рубля, при достижении 80-летия удваивается и после перерасчета начинает начисляться в размере 14 441,48 рубля. Сумма может быть увеличена, если у 80-летнего гражданина на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Также выплаты умножаются на районный коэффициент для части граждан, живущих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Часть россиян получит надбавку к пенсии

На доплату к пенсии также имеют право определенные представители гражданской авиации и угольной промышленности. Для реализации права им нужно подавать заявления в ПФР, при этом с 1 ноября назначение доплаты или ее перерасчет произойдет для тех, кто подал обращение в период с 1 июля по 30 сентября.

Дополнительные выплаты от государства могут также получить россияне, достигшие возраста 100 лет и старше. В частности, в Москве людям дожившим до столетнего юбилея, выплатят 28 692 рубля, долгожителям в возрасте 101 года и старше — 17 216 рублей, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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