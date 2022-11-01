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7 минут назад

Отели Турции начнут принимать российские Visa и Mastercard

Лера Букина

Отели в Турции намерены принимать карты «Мир», а также и Visa и Mastercard, выпущенные в РФ. Для этого ими подключаются российские платежные сервисы, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бизнес-отрасли.

Отели Турции начнут принимать российские Visa и Mastercard
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такую возможность предоставляют в пяти гостиницах страны, указывает издание. После того, как турецкий банк Ziraat отказался от карт «Мир», Papillon Zeugma Relaxury обратилась к российскому сервису по приему платежей Sigma.

В отеле Papillon Belvil теперь снова можно пользоваться картами Visa и Mastercard, которые были выпущены в пределах РФ.

По словам представителей турецкой Nirvana, в трех отелях этой сети продолжается прием карт «Мир». Там не сообщили, каким банком или сервисом обрабатываются транзакции.

Турция - не единственная дружественная страна, которая подключила отечественные платежные системы. Так, PayAnyWay появилась в Белоруссии и Казахстане.

В сентябре все турецкие кредитные организации пошли на приостановку обслуживания карт «Мир». Этому предшествовало заявление Минфина США о планах вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что в Индонезии могут в скором времени внедрить возможность использования карт «Мир». Данный вопрос уже рассматривается официальными лицами, отвечающими за банковскую и финансовую системы Индонезии и РФ, подчеркнул он.

Личный счет,Visa,Казначейство США,
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