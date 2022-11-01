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1 час назад

Двум категориям россиян увеличили зарплату с 1 октября

Алиса Селезнёва

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил сегодня о повышении с 1 октября денежного довольствия российских военнослужащих и гражданского персонала на 4%. Об этом сообщает ТАСС.

Двум категориям россиян увеличили зарплату с 1 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%», - заявил Шойгу на селекторном совещании.

Он также отметил, что по гособоронзаказу заключено 98% контрактов.

«Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации», - отметил Шойгу.

Также, подводя предварительные итоги исполнения расходов Министерства обороны РФ в 2022 году, он отметил, что сбалансированный бюджет ведомства позволяет решить все задачи по «обеспечено финансирование специальной военной операции» и выполнению социальных обязательств «перед личным составом и военными пенсионерами».

Российская специальная операция проходит на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Личный счет,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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