Двум категориям россиян увеличили зарплату с 1 октября

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил сегодня о повышении с 1 октября денежного довольствия российских военнослужащих и гражданского персонала на 4%. Об этом сообщает ТАСС.

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«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%», - заявил Шойгу на селекторном совещании.

Он также отметил, что по гособоронзаказу заключено 98% контрактов.

«Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации», - отметил Шойгу.

Также, подводя предварительные итоги исполнения расходов Министерства обороны РФ в 2022 году, он отметил, что сбалансированный бюджет ведомства позволяет решить все задачи по «обеспечено финансирование специальной военной операции» и выполнению социальных обязательств «перед личным составом и военными пенсионерами».