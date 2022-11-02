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1 час назад

Россиянам усложнили получение ипотеки

Алиса Селезнёва

Банки ужесточают требования по выдаче необеспеченных кредитов, что ведет к тому, что все меньше россиян могут взять ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Плохо это или хорошо, разбирались «Известия».

Россиянам усложнили получение ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным бюро кредитных историй, проанализированным Центробанком России, с апреля по июнь 2022 года потребительским кредитом в качестве первоначального взноса смогли воспользоваться всего 5 тыс. россиян, что в шесть раз меньше, чем в конце прошлого года.

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В Банке России объяснили такое снижение ужесточением политики по выдаче кредитов, удорожанием их и пересмотром рисков. Таким образом, для покупателей недвижимости с минимальным первоначальным взносом ипотека стала менее доступной.

«Уровень дефолтов у заемщиков с низким первоначальным взносом значительно выше, чем у других заемщиков. В особенности данная закономерность проявляется в период ухудшения макроэкономической среды», - объяснили в пресс-службе ЦБ.

По мнению экспертов, изменение политики банков по выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом направлено на оздоровление рынка.

«Клиент, который внес первоначальный взнос за счет заемных средств, как правило, является более рискованным. Снижение доли таких ссуд в портфелях банков вполне логично, когда риски растут даже по тем заемщикам, которых раньше оценивали как высоконадежных», - заметила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Опрошенные изданием эксперты также обратили внимание на рост рисков и для самих заемщиков, решивших воспользоваться потребительским кредитом в качестве первоначального взноса по ипотеке. Если заемщик не сможет обслуживать свои ссуды, то он рискует остаться и без жилья, и с потребительским кредитом, который нужно выплачивать, отметили они.

Ранее, в конце сентября и октябре, спрос на кредиты со стороны россиян упал на 10-25%. Экономисты отметили, что такая тенденция нетипична для осени, поскольку обычно с начала сентября и до конца года количество заявок на займы увеличивается. По их мнению, такая ситуация связана с повышением ставок по кредитам и ипотеке на фоне кризиса. Кроме того, на падение может влиять и ужесточение банками риск-политики.

Личный счет,Эксперт РА,Банк России,
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