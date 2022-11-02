Куда вложить 10 тысяч рублей: россиянам дали совет

Россиянам не нужно иметь большую сумму денежных средств для того, чтобы создать стабильный инвестиционный портфель. Инвестировать в ценные бумаги можно и при наличии свободных 10 тыс. рублей ежемесячно, заявила агентству «Прайм» руководитель проектов ИК»ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова.
По ее словам, инвесторы, которые только начинают свой путь, предпочитают вкладывать регулярно небольшие суммы. Эксперт отметила, что в размещении на российском рынке небольшой суммы в 10 — 20 тыс. рублей «нет никакой проблемы», но в таком случае целесообразно рассмотреть инструменты, которые доступны для неквалифицированных инвесторов.
Савенкова указала на то, что многие российские бумаги крупнейших компаний торгуются лотами менее трех тысяч рублей. Речь, в частности, идет о «Газпроме» и «Новатэке».
Облигации федерального займа (ОФЗ) торгуются лотами от 1 тыс. рублей, отметила собеседница. Так, россияне при наличии 6-10 тыс. рублей могут составить относительно диверсифицированный инвестиционный портфель, подытожила специалист.
Ранее в компании Freedom Finance Global заявили, что на ситуацию на российском рынке в ноябре будет влиять движение котировок в первую неделю месяца. Так, индекс Мосбиржи может подняться до 2200-2400 пунктов и, напротив, он может вернуться к 1900-2100 пунктам.