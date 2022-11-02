Куда вложить 10 тысяч рублей: россиянам дали совет

Россиянам не нужно иметь большую сумму денежных средств для того, чтобы создать стабильный инвестиционный портфель. Инвестировать в ценные бумаги можно и при наличии свободных 10 тыс. рублей ежемесячно, заявила агентству «Прайм» руководитель проектов ИК»ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова.

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По ее словам, инвесторы, которые только начинают свой путь, предпочитают вкладывать регулярно небольшие суммы. Эксперт отметила, что в размещении на российском рынке небольшой суммы в 10 — 20 тыс. рублей «нет никакой проблемы», но в таком случае целесообразно рассмотреть инструменты, которые доступны для неквалифицированных инвесторов.

Савенкова указала на то, что многие российские бумаги крупнейших компаний торгуются лотами менее трех тысяч рублей. Речь, в частности, идет о «Газпроме» и «Новатэке».

Облигации федерального займа (ОФЗ) торгуются лотами от 1 тыс. рублей, отметила собеседница. Так, россияне при наличии 6-10 тыс. рублей могут составить относительно диверсифицированный инвестиционный портфель, подытожила специалист.