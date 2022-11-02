Реальные доходы россиян упали на 3,4% в третьем квартале

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в III квартале 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,4%, в январе-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. — на 1,7%», — говорится в документе.

За год россияне стали больше тратить денежных средств на оплату обязательных платежей и взносов. Эта доля в структуре расходов населения увеличилась с 14,8% в третьем квартале 2021 года до 15,4%. Доля доходов, направленных на покупку товаров и оплату услуг, напротив, сократилась на 3,6% по сравнению с тем же кварталом прошлого года — с 81,8% до 78,2%. Кроме того, за год выросли объемы денежных сбережений россиян — на 6,4% до почти 1,3 трлн рублей, указывается в докладе ведомства.