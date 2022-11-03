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54 минуты назад

"Известия": мошенники нашли способ списывать деньги с карт клиентов Wildberries

Газета.Ruиещё 1

Зафиксированы случаи кражи денежных средств с банковских карт клиентов Wildberries — мошенники получают доступ к счетам жертв и списывают деньги небольшими транзакциями. Об этом сообщают «Известия».

Мошенники начали списывать деньги с карт клиентов Wildberries
Фото: ТАССТАСС

Газете удалось пообщаться с одной из пострадавших клиенток маркетплейса. Она потеряла 195 тыс. руб. со своей кредитной карты — средства снимались по тысяче рублей в течение пары часов. В качестве получателя перевода значилось «wildberries Podol'sk».

Жертва отметила, что не совершала покупок на Wildberries с августа нынешнего года, и данные карты на сайте не сохраняла. В банке, выпустившем карту, заявили о том, что разрешение на транзакции получено было, хотя девушка его не давала.

«...Девушка из маркетплейса сказала, что подобные ситуации бывают. Якобы во всем виноваты мошенники, которые получают доступ к карте и потом списывают с нее деньги. Решить мою проблему можно только через полицию, маркетплейс ответственности не несет», — прокомментировала случившееся жертва.

Как оказалось, она не единственная пострадавшая от этой схемы — в одном из чатом маркетплейса был замечен другой пользователь, который описывал аналогичный случай со списыванием денег по тысяче рублей. Однако сервис так и не смог предложить свой способ решения этой проблемы.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили о том, что, если с вашей карты пропадают деньги, надо сообщить банку не позднее следующего дня, иначе тот имеет право отказать в возврате средств. Кроме того, необходимо экстренно заблокировать карту, чтобы избежать дальнейших списаний.

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