«Тинькофф банк» получил право на выпуск карт UnionPay

У Тинькофф Банка появилась возможность осуществлять выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника.
Эти данные были подтверждены техподдержкой банка.
«Недавно мы получили право на эмиссию карт платежной системы China UnionPay» — говорится в сообщении роботизированного помощника в чате в приложении «Тинькофф».
При этом отмечается, что пока выпуск таких карт для клиентов не производится. Также сообщается, что банк проинформирует о своих действиях на сайте кредитной организации.
Представитель «Тинькофф» указал на отсутствие ближайших планов по эмиссии и другим проектам.
В карточке «Тинькофф» на сайте Центробанка информация об эмиссии или эквайринге карты UnionPay не обнаружена.
UnionPay - единственная международная платежная система, действующая на территории РФ. В марте Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка.