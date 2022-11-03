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24 минуты назад

«Тинькофф банк» начнет выпускать карты UnionPay

Лера Букина

У Тинькофф Банка появилась возможность осуществлять выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника.

«Тинькофф банк» получил право на выпуск карт UnionPay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти данные были подтверждены техподдержкой банка.

«Недавно мы получили право на эмиссию карт платежной системы China UnionPay» — говорится в сообщении роботизированного помощника в чате в приложении «Тинькофф».

При этом отмечается, что пока выпуск таких карт для клиентов не производится. Также сообщается, что банк проинформирует о своих действиях на сайте кредитной организации.

Представитель «Тинькофф» указал на отсутствие ближайших планов по эмиссии и другим проектам.

В карточке «Тинькофф» на сайте Центробанка информация об эмиссии или эквайринге карты UnionPay не обнаружена.

UnionPay - единственная международная платежная система, действующая на территории РФ. В марте Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка.

Личный счет,Visa,Тинькофф банк,
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