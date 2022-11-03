«Тинькофф банк» получил право на выпуск карт UnionPay

У Тинькофф Банка появилась возможность осуществлять выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника.

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Эти данные были подтверждены техподдержкой банка.

«Недавно мы получили право на эмиссию карт платежной системы China UnionPay» — говорится в сообщении роботизированного помощника в чате в приложении «Тинькофф».

При этом отмечается, что пока выпуск таких карт для клиентов не производится. Также сообщается, что банк проинформирует о своих действиях на сайте кредитной организации.

Представитель «Тинькофф» указал на отсутствие ближайших планов по эмиссии и другим проектам.

В карточке «Тинькофф» на сайте Центробанка информация об эмиссии или эквайринге карты UnionPay не обнаружена.