ПФР разъяснил условия выплаты пособия на детей от 8 до 17 лет

ПФР выплачивает ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, где есть дети от 8 до 17 лет. Если у родителей нет официального дохода, для подачи заявления нужно предоставить объективные причины его отсутствия за последний год.
«Если дохода не было, то 10 из 12 месяцев расчетного периода должны быть закрыты уважительными причинами», – отметили специалисты Пенсионного фонда.
Какие причины отсутствия дохода считаются объективными
– Срок беременность более 6 месяцев, а также от 12 недель в день подачи заявления.
– Уход за ребенком до 3-х лет.
– Один родитель ухаживает за ребенком или несколькими детьми, в том числе, если у несовершеннолетнего есть инвалидность.
– Уход за пожилым родственником.
– Очное обучение родителей, если им не более 23 лет.
– Непрерывное лечение в течение 3 месяцев и более.
– Служба в армии и 3 месяца со дня демобилизации.
– Регистрация в центре занятости в качестве безработного до 6 месяцев.
– Лишение свободы и 3 месяца после выхода.
– Родители или другие заявители относятся к коренным малочисленным народам Севера.
Напомним, детское пособие назначается в случае, если доход семьи меньше прожиточного минимума. С 1 января 2023 года выплата обретет универсальные средние размеры – 7 тысяч рублей, 10 тысяч 500 рублей и 14 тысяч рублей.