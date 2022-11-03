Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
50 минут назад

ПФР разъяснил условия выплаты пособия на детей от 8 до 17 лет

РИА "ФедералПресс"

ПФР выплачивает ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, где есть дети от 8 до 17 лет. Если у родителей нет официального дохода, для подачи заявления нужно предоставить объективные причины его отсутствия за последний год.

ПФР разъяснил условия выплаты пособия на детей от 8 до 17 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если дохода не было, то 10 из 12 месяцев расчетного периода должны быть закрыты уважительными причинами», – отметили специалисты Пенсионного фонда.

Какие причины отсутствия дохода считаются объективными

– Срок беременность более 6 месяцев, а также от 12 недель в день подачи заявления.

– Уход за ребенком до 3-х лет.

– Один родитель ухаживает за ребенком или несколькими детьми, в том числе, если у несовершеннолетнего есть инвалидность.

– Уход за пожилым родственником.

– Очное обучение родителей, если им не более 23 лет.

– Непрерывное лечение в течение 3 месяцев и более.

– Служба в армии и 3 месяца со дня демобилизации.

– Регистрация в центре занятости в качестве безработного до 6 месяцев.

– Лишение свободы и 3 месяца после выхода.

– Родители или другие заявители относятся к коренным малочисленным народам Севера.

Напомним, детское пособие назначается в случае, если доход семьи меньше прожиточного минимума. С 1 января 2023 года выплата обретет универсальные средние размеры – 7 тысяч рублей, 10 тысяч 500 рублей и 14 тысяч рублей.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители