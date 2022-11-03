ПФР разъяснил условия выплаты пособия на детей от 8 до 17 лет

ПФР выплачивает ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, где есть дети от 8 до 17 лет. Если у родителей нет официального дохода, для подачи заявления нужно предоставить объективные причины его отсутствия за последний год.

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«Если дохода не было, то 10 из 12 месяцев расчетного периода должны быть закрыты уважительными причинами», – отметили специалисты Пенсионного фонда.

Какие причины отсутствия дохода считаются объективными

– Срок беременность более 6 месяцев, а также от 12 недель в день подачи заявления.

– Уход за ребенком до 3-х лет.

– Один родитель ухаживает за ребенком или несколькими детьми, в том числе, если у несовершеннолетнего есть инвалидность.

– Уход за пожилым родственником.

– Очное обучение родителей, если им не более 23 лет.

– Непрерывное лечение в течение 3 месяцев и более.

– Служба в армии и 3 месяца со дня демобилизации.

– Регистрация в центре занятости в качестве безработного до 6 месяцев.

– Лишение свободы и 3 месяца после выхода.

– Родители или другие заявители относятся к коренным малочисленным народам Севера.