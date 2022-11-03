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1 час назад

СМИ: у россиян крадут десятки тысяч рублей при покупках на Wildberries

Лера Букина

Wildberries списывает в несколько раз больше денег за товары, чем положено. Клиенты маркетплейса жалуются на потерю до 80 тысяч рублей при покупке бюджетной продукции, сообщает «Пятый канал».

Мошенники начали списывать деньги с карт клиентов Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, десятки тысяч рублей могут уйти на простую подставку для ноутбука. При этом отмечается, что выяснить, куда были вложены денежные средства, не удается.

«Я просто зашла проверить перевод и увидела, что у меня на кредитной карте баланс ноль. Я зашла в историю и увидела десятки списаний», — сообщила одна из пользователей маркетплейса.

По словам киберспециалистов, Wildberries не замешен в схеме кражи средств. Согласно информации экспертов, данные банковской карты перехватывают мошенники в ходе ввода данных. Зачастую такое встречается на сайтах-двойниках, поясняют эксперты.

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлеру Wildberries удалось за девять месяцев 2022 года увеличить оборот (GMV) на 95% год к году, до 1,1 трлн рублей. Увеличение продаж в натуральном выражении оценили в 76%. Суммарное количество заказов составило 954,7 млн – этот уровень на 83% превышает значение за девять месяцев 2021 года.

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