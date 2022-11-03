Мошенники начали списывать деньги с карт клиентов Wildberries

Wildberries списывает в несколько раз больше денег за товары, чем положено. Клиенты маркетплейса жалуются на потерю до 80 тысяч рублей при покупке бюджетной продукции, сообщает «Пятый канал».

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В частности, десятки тысяч рублей могут уйти на простую подставку для ноутбука. При этом отмечается, что выяснить, куда были вложены денежные средства, не удается.

«Я просто зашла проверить перевод и увидела, что у меня на кредитной карте баланс ноль. Я зашла в историю и увидела десятки списаний», — сообщила одна из пользователей маркетплейса.

По словам киберспециалистов, Wildberries не замешен в схеме кражи средств. Согласно информации экспертов, данные банковской карты перехватывают мошенники в ходе ввода данных. Зачастую такое встречается на сайтах-двойниках, поясняют эксперты.