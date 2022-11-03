В Узбекистане сделали заявление по работе российских карт «Мир»

Председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов сообщил о наличии рисков для коммерческих банков в работе с картами «Мир». По его словам, речи о возобновлении их приема не идет, передает РИА Новости.

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Советующее заявление глава ЦБ сделал на втором международном экономическом форуме в Самарканде.

С 23 сентября единым общереспубликанским процессинговым центром Uzcard был приостановлен прием карт российской платежной системы «Мир» в Узбекистане. Это также коснулось и кобейджинговых карт за границей.

Но в привычном формате кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» работают внутри государства.

Ранее «Известия» сообщили, что отели в Турции намерены принимать карты «Мир», а также и Visa и Mastercard, выпущенные в РФ. Для этого ими подключаются российские платежные сервисы. Такую возможность предоставляют в пяти гостиницах страны, указывает издание.