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1 час назад

В Узбекистане сделали заявление об обслуживании карт «Мир»

Лера Букина

Председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов сообщил о наличии рисков для коммерческих банков в работе с картами «Мир». По его словам, речи о возобновлении их приема не идет, передает РИА Новости.

В Узбекистане сделали заявление по работе российских карт «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Советующее заявление глава ЦБ сделал на втором международном экономическом форуме в Самарканде.

С 23 сентября единым общереспубликанским процессинговым центром Uzcard был приостановлен прием карт российской платежной системы «Мир» в Узбекистане. Это также коснулось и кобейджинговых карт за границей.

Но в привычном формате кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» работают внутри государства.

Ранее «Известия» сообщили, что отели в Турции намерены принимать карты «Мир», а также и Visa и Mastercard, выпущенные в РФ. Для этого ими подключаются российские платежные сервисы. Такую возможность предоставляют в пяти гостиницах страны, указывает издание.

Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес также заявил, что в Индонезии могут в скором времени внедрить возможность использования карт «Мир».

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