В России сократилась выдача потребительских кредитов

С января по сентябрь текущего года выдача потребительских кредитов в России сократилась на 41,3 процента и составила 1,95 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Выдача потребкредитов в текущем году схожа с ситуацией 2020 года с его "карантинной" весной. Так, в обоих случаях вслед за "весенним" падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента», — прокомментировал глава бюро Алек Алексей Волков .

В конце октября российский Центробанк сообщил, что в стране стало больше граждан с двумя кредитами. Кроме того, в данный период граждане стали чаще пользоваться кредитными картами — их число увеличилось с 8,3 до 8,7 миллиона человек. С начала года также стало больше банковских заемщиков, находящихся в состоянии дефолта. Так, количество людей, имеющих просрочку по кредитам наличными более 90 дней, выросло до 3,76 миллиона.