Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
12 минут назад

В России сократилась выдача потребительских кредитов

Lenta.ru

С января по сентябрь текущего года выдача потребительских кредитов в России сократилась на 41,3 процента и составила 1,95 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России сократилась выдача потребительских кредитов
Фото: ТАССТАСС

По оценкам аналитиков, наибольший объем займов за девять месяцев был выдан в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае.

«Выдача потребкредитов в текущем году схожа с ситуацией 2020 года с его "карантинной" весной. Так, в обоих случаях вслед за "весенним" падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента», — прокомментировал глава бюро АлекАлексей Волков.

В конце октября российский Центробанк сообщил, что в стране стало больше граждан с двумя кредитами. Кроме того, в данный период граждане стали чаще пользоваться кредитными картами — их число увеличилось с 8,3 до 8,7 миллиона человек. С начала года также стало больше банковских заемщиков, находящихся в состоянии дефолта. Так, количество людей, имеющих просрочку по кредитам наличными более 90 дней, выросло до 3,76 миллиона.

При этом выдача ипотеки выросла на 12 процентов. В сентябре банки оформили 136,5 тысячи ипотечных займов. При этом, как отмечают аналитики, объем выдачи растет четыре месяца подряд — сумма кредитов достигла 518,1 миллиарда рублей, что на 13,1 процента превышает показатели августа.

Личный счет,Алексей Волков,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители