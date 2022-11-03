Статус налоговой тайны для сведений о смерти клиентов банков был одобрен

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, предусматривающий включение данных о снятии с учета физлиц в связи со смертью в состав сведений, которые составляют налоговую тайну. Об этом сообщает ТАСС.

Данный документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а также сенатором Николаем Журавлевым. Благодаря этому законопроекту банки смогут самостоятельно получать сведения о регистрации смерти клиентов для своевременного приостановления прижизненных операций своих умерших клиентов. Как указывают авторы законопроекта, это также снизит риск мошеннических действий со счетами умерших клиентов.