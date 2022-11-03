Статус налоговой тайны для сведений о смерти клиентов банков был одобрен

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, предусматривающий включение данных о снятии с учета физлиц в связи со смертью в состав сведений, которые составляют налоговую тайну. Об этом сообщает ТАСС.
Данный документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а также сенатором Николаем Журавлевым. Благодаря этому законопроекту банки смогут самостоятельно получать сведения о регистрации смерти клиентов для своевременного приостановления прижизненных операций своих умерших клиентов. Как указывают авторы законопроекта, это также снизит риск мошеннических действий со счетами умерших клиентов.
Отмечается, что реализация законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных средств в сумме 42,548 млн рублей.
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