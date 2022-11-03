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1 час назад

Турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для россиян

Daily Moscow

Турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для россиян.

Турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для россиян
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Как сообщает РБК со ссылкой на посредников, помогающих гражданам РФ открывать карты в Турции, один из крупнейших банков этой страны Denizbank резко ужесточил условия открытия счетов для россиян. По словам источников издания, новые правила вступили в силу 2 ноября.

Так, ранее при открытии счета в Denizbank гражданин РФ должен был внести депозит в размере 10 тысяч лир (около 540 долларов), а теперь — минимум 5 тысяч долларов, причём сумма ещё и будет заморожена на срок в 30 дней. Что касается депозитов, то его минимальная сумма для россиян увеличилась в 10 раз, а минимальный размер исходящего SWIFT-перевода составил 10 тысяч долларов.

По словам депутата Государственной думы Аркадия Свистунова, турецкая сторона не является недружественной для РФ, но и другом ее не назовешь. Большую роль играет коммерческая целесообразность отношений с Россией. А когда США сильно давят на Анкару в части вторичных санкций, в каких-то моментах ей приходится уступать. При этом Турция старается сделать все возможное, чтобы поддерживать партнерские отношения с Россией.

Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ».

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