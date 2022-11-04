Россиянам назвали неочевидные причины отказа в потребительском кредите

«Банки считают, что трезвый расчет должен быть во всем, в том числе и в решении куда пойти и где взять кредит. Они думают, что перед тем, как подать заявку на кредит, вы оценили и проанализировали свою кредитную историю и изучили кредитные продукты того или иного банка», — объяснил Кузьменко.