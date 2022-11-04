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34 минуты назад

Путин подписал закон о "заморозке" выплат по вкладам СССР до 2026 года

Газета.Ru

Полные компенсации сбережений россиян, помещаемых во вклады Сбербанка России до 20 июня 1991 года, не будут выплачиваться до 1 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты по вкладам СССР заморозили до 2026 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В пятницу, 4 ноября, российский президент Владимир Путин подписал закон, являющийся сопутствующим проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

При этом приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения, уточняется в пояснительной записке к документу.

Восстановление сбережений должно быть осуществлено переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля, подчеркивается в документе.

Также в конце сентября прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект, который продлевает до 1 января 2025 года период приостановки выплат по соответствующим сбережениям.

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